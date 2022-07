Polizei Homberg

POL-HR: Frielendorf: Honda-Motorrad im Wert von 5.000,- Euro gestohlen

Homberg (ots)

Frielendorf

Diebstahl eines Motorrades Tatzeit: 02.07.2022, 00:30 Uhr bis 09:30 Uhr Ein Honda-Motorrad im Wert von 5.000,- Euro stahlen unbekannte Täter am Samstag von einem Grundstück in der Spieskappeler Straße. Die Täter begaben sich auf das Grundstück, hinter das Wohnhaus, wo das Motorrad abgestellt war. Anschließend stahlen sie das mit einem Lenkradschloss gesicherte Motorrad. Es handelt sich um eine schwarze Honda CB 1300 mit einem Topcase. Das amtliche Kennzeichen lautet HR-KA 41. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

