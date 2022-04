Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Zeugen nach Bedrohung mit Messer gesucht

Georgsmarienhütte (ots)

Am frühen Morgen des Ostersonntags, gegen 1 Uhr, begab sich eine Gruppe von mehreren jungen Leuten zu Fuß über den Hof Gartmann von Oesede nach Harderberg. Als die Gruppe an der Harderberger "Weißdornstraße" angekommen war, hielten sich drei weitere junge Männer auf einer dortigen Parkbank auf. Einer der Unbekannten reagierte sofort aggressiv und forderte die Gruppe auf, sich zu entfernen. Zur Untermauerung seines Ansinnens zog der junge Mann ein Messer, möglicherweise ein verbotenes Springmesser und bedrohte damit die Gruppe. Die beiden Begleiter des aggressiven jungen Mannes empfahlen den jungen Leuten, der Aufforderung nachzukommen, da sie sonst für nichts garantieren könnten. Hierbei versuchten sie noch beruhigend auf ihren Freund einzuwirken. Die eingeschüchterten jungen Leute gingen daraufhin weiter. Die Gruppe um den aggressiven jungen Mann folgte ihnen noch bis zu der Straße "Zur Zaubernuß" und verschwand dann in unbekannte Richtung. Die Polizei aus Georgsmarienhütte bittet nun Zeugen, die etwas Verdächtiges in der Tatnacht beobachtet haben, sich zu melden. Insbesondere die beiden Begleiter, die den Angreifer zurückhalten konnten, werden darum gebeten, sich mit der Dienststelle in unter 05401/879500 in Verbindung zu setzen.

