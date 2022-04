Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Wer kennt den unbekannten Exhibitionisten am Baggersee?

Bad Laer (ots)

Am Montagabend, gegen 19 Uhr, hielten sich zwei Frauen im Alter von 28 und 25 Jahren am Baggersee im Bereich der Straße "Lohweg" auf, als sie plötzlich auf einen unbekannten, nackten Mann aufmerksam wurden. Der Unbekleidete stand plötzlich und unerwartet hinter den Frauen und manipulierte bis zur Ejakulation an seinem Geschlechtsteil. Auch nach mehrfacher Aufforderung entfernte sich der Mann nicht. Schließlich stellten die Opfer in Aussicht, die Polizei zu informieren. Der Unbekannte erwiderte daraufhin, dass er Thaiboxen würde und schüchterte die Frauen ein. Diese erstatteten wenig später Anzeige bei der örtlichen Polizeidienststelle. Die Beamten bitten nun um Hinweise zu der gesuchten Person. Der Exhibitionist war etwa 175cm groß und kräftig. Er trug dunkle kurze Haare und hatte einen Drei-Tage-Bart. Zudem besaß der Mann mit südosteuropäischem Erscheinungsbild ein "Yin Yang" Tattoo am rechten Oberarm. Hinweise nimmt die Polizei aus Dissen unter 05421/921390 entgegen.

