POL-HR: Frielendorf-Verna: Einbruch in Wohnung

Homberg (ots)

Frielendorf-Verna

Einbruch in Wohnung Tatzeit: 27.06.2022, 01:00 Uhr bis 05.07.2022, 02:00 Uhr In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Siebertshäuser Straße brachen unbekannte Täter in den letzten Tagen ein. Sie stahlen elektronische Geräte und ein Armband. Die Täter gelangten auf nicht bekannte Weise in das Treppenhaus des Gebäudes. Hier brachen sie die Tür zu einer Wohnung auf, betraten die Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Aus der Wohnung stahlen sie zwei Mobiltelefone, zwei Laptops und ein Armband. Der angerichtete Sachschaden beträgt 100,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

