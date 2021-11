Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Offener Haftbefehl wegen Drogenbesitzes und wieder Drogen dabei

Halle (ots)

Am Samstag, den 27. November 2021 kontrollierten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Halle gegen 19:00 Uhr einen 36-jährigen Mann. Er wies sich mit seinem Personalausweis aus. Bei dem sich anschließenden Abgleich seiner Personalien mit dem polizeilichen Datenbestand der Polizei stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Leipzig vom August dieses Jahres vorlag. Demnach wurde er im November 2020 durch das Amtsgericht Leipzig wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln zu einer Geldstrafe von 900 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen verurteilt. Da der Deutsche weder die Geldstrafe zahlte, noch sich dem Strafantritt stellte, erging der Haftbefehl. Dementsprechend sprachen die Bundespolizisten den Mann die Festnahme aus und nahmen ihn mit zur Dienststelle. Dort wurde er durchsucht und die Einsatzkräfte fanden in seiner Hosentasche eine kleine Plastikdose mit prekären Inhalt: Es wurden zwei Cliptütchen mit geringen Mengen an vermutlich Crystal Meth, fünf Tabletten, vermutlich Ecstasy sowie loses Cannabiskraut fest- und sichergestellt und eine weitere Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt. Neben den Drogen hatte der Mann 70 Euro Bargeld sowie seine Geldkarte dabei. Mit ihr hob er die geforderte Summe ab und beglich die Geldstrafe in Höhe von 900 Euro. Anschließend konnte er die Dienststelle als freier Mann, jedoch mit einer neuen Strafanzeige im Gepäck, wieder verlassen.

