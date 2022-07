Polizei Homberg

POL-HR: Oberaula: Einbrecher stehlen Kaffee aus Bäckerei

Homberg (ots)

Oberaula

Einbruch in Bäckerei Tatzeit:13.07.2022, 19:00 Uhr - 14.07.2022, 05:22 Uhr Sachschaden in Höhe von 5.000,- Euro verursachten unbekannte Täter in der vergangenen Nacht bei einem Einbruch in eine Bäckerei in der Schwimmbadstraße. Die Täter schlugen ein Fenster neben der Haupteingangstür ein und öffneten die Verriegelung. Anschließend stiegen sie in die Geschäftsräume ein. Hier brachen sie zwei weitere Türen auf und gelangten auch in die angrenzenden Geschäftsräume einer Metzgerei. Hier wurde offensichtlich nichts entwendet. Aus dem Thekenbereich der Bäckerei entwendeten die Täter fünf Päckchen Kaffee. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

