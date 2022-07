Flensburg (ots) - Der seit Montagabend vermisste 81-Jährige aus Flensburg ist wieder zurück. Er wurde Montagmorgen an der Bundesstraße 5 von einer Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei aufgefunden. Er war offenbar gestürzt und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei bedankt sich für die Fahndungsunterstützung und bittet um Löschung des veröffentlichten Fotos. Rückfragen bitte an: ...

