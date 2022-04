Polizei Hagen

POL-HA: Geschwindigkeitskontrolle in Wehringhausen vor Grundschule und Kindergärten

Hagen-Wehringhausen (ots)

Nach den Osterferien hat die Hagener Polizei am Montagmorgen (25.04.2022) in der Lange Straße, im Bereich der Emil-Schumacher-Grundschule und mehrerer Kindergärten, gezielte Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Erfreulich war, das sich die meisten Verkehrsteilnehmer an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h gehalten haben. Lediglich zwei Autofahrer waren bei einer gemessenen Geschwindigkeit von 44 km/h bzw. 51 km/h zu schnell. Sie erhielten ein Verwarnungs- bzw. Bußgeld. Die Hagener Polizei weist drauf hin, dass nach den Osterferien nun wieder zahlreiche Schüler auf den Straßen sind und mahnt Autofahrer zur Vorsicht. Kinder sind die schwächsten Verkehrsteilnehmer und oftmals mit den Regeln im Straßenverkehr noch nicht so vertraut. In den nächsten Tagen und Wochen werden daher durch die Hagener Polizei vor Schulen und Kindergärten im gesamten Stadtgebiet Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. (sch)

