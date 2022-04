Polizei Hagen

POL-HA: Hagener zeigt Raub bei der Polizei an

Hagen-Mitte (ots)

Ein 25-jähriger Hagener hat am Samstagnachmittag (23.04.2022) einen Raub bei der Hagener Polizei angezeigt. Der junge Mann teilte den Polizisten mit, dass er in der Nacht zuvor - gegen 03.45 Uhr - von einer Kneipe in der Hochstraße über die Marienstraße, Mittelstraße und Kampstraße zu einem Taxistand in der Hohenzollernstraße gegangen sei. Dort sei ihm aufgefallen, dass sich weder sein Smartphone, noch seine Geldbörse in seiner Tasche befand. Zudem schmerzte sein Kopf und er hatte eine Verletzung an der Schläfe. Weiterhin sagte er aus, dass er so stark alkoholisiert gewesen sei, dass er sich an nichts mehr erinnern könne. Der 25-Jährige vermutet allerdings ausgeraubt worden zu sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und fragt nun, wer Beobachtungen gemacht hat. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall werden unter der 02331 - 986 2066 entgegengenommen. (sch)

