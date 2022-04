Polizei Hagen

POL-HA: 17-Jähriger stellt gestohlene Schubkarre in Onlineportal zum Kauf ein

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Sonntag, 24.04.2022, staunte ein 35-Jähriger nicht schlecht, als er einen Onlinemarktplatz durchstöberte. Hier erkannte er eine Schubkarre wieder, die zum Kauf angeboten wurde. Die Schubkarre wurde eine Woche zuvor aus dem Kleingarten des Mannes in der Dömbergstraße gestohlen. Der Dieb überwand dazu vermutlich einen hohen Zaun, um in die Anlage zu gelangen. Der 35-Jährige informierte die Polizei und verabredete sich gegen 17:30 Uhr mit dem Verkäufer. Der 17-Jährige behauptete, dass die Schubkarre seit zwei Jahren im Keller herumstehen würde und eine Hinterlassenschaft des Vormieters sei. An der Schubkarre waren jedoch eindeutige Identifikationsmerkmale angebracht. Als die Beamten sich auswiesen, gestand der Hagener die Tat. Die Polizisten übergaben den 17-Jährgen an seine Erziehungsberechtigten. (hir)

