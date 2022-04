Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Einkaufsmarkt- Unbekannte nehmen Mobiltelefone mit

Löhne (ots)

(sls) In der Nacht zu Dienstag (19.4.) kam es zu einem Einbruch in einen Einkaufsmarkt an der Albert-Schweitzer-Straße in Löhne. Gegen 03.45 Uhr wurde die zuständige Sicherheitsfirma alarmiert, da augenscheinlich unbekannte Täter in den Markt einbrachen. Um in das Objekt zu gelangen, hebelten die Unbekannten eine Seitentür auf und gelangten in das Innere. Hier wurden Scheiben von Glasvitrinen ausgehebelt und mehrere Mobiltelefone daraus entwendet. Einige der herausgenommen Handys der Marke Apple und Verpackungen konnten noch im Inneren des Marktes am Boden liegend aufgefunden werden. Auch außerhalb des Objektes lag weiteres Diebesgut auf dem Boden. Nach bisheriger Spurenauswertung flüchteten die Täter wieder durch die aufgebrochene Zugangstür aus dem Objekt. Welches Diebesgut die Täter letztendlich auf der Flucht mitnehmen konnten, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Kriminalpolizei hat die weitere Bearbeitung übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Einbruch oder auch entwendetem Diebesgut machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell