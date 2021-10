Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Diebstahl von zwei E-Mountainbikes aus Tiefgarage

Im Zeitraum von Donnerstag, 21.10.2021, bis Samstag, 23.10.2021, kam es in der John-F.-Kennedy-Allee in Pattonville zu einem Diebstahl von zwei E-Bikes der Marke Canyon im Gesamtwert von ca. 9.000 Euro. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt zu der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses und entwendeten die Fahrräder von einem am Pkw befestigten Fahrradträger. Hierzu durchtrennten sie die massiven Kettenschlösser, mit welchen die Fahrräder zusätzlich gesichert waren. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf etwa 130 Euro geschätzt.

