Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Schule ein - Tablet und Tablet-Stifte entwendet

Enger (ots)

(jd) Mitarbeiter einer Grundschule an der Schulstraße bemerkten gestern (13.4.), gegen 8.30 Uhr Einbruchspuren an dem Gebäude und informierten die Polizei. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die bisher Unbekannten zunächst versucht haben, mehrere Fenster einzuschlagen. Darunter befand sich auch eine Lichtkuppel auf dem Dach des Gebäudes. Das Fenster hielt der rohen Gewalt jedoch stand. Dann gingen die unbekannten Täter eine Tür im hinteren Teil des Gebäudekomplexes an und traten diese mit brachialer Gewalt ein, sodass sie in die Schule gelangten. Aus einem Klassenraum entwendeten sie mindestens ein Tablet sowie zwölf Tablet-Stifte. Der Wert der Gegenstände liegt im vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Zeitraum zwischen Dienstag, 16.30 Uhr und Mittwoch Morgen etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Herford unter 05221/8880 zu melden.

