Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trunkenheit im Straßenverkehr - Aufmerksamer Zeuge verständigt die Polizei

Herford (ots)

(jd) Ein 46-jähriger Mann aus Hiddenhausen fuhr am Montag (11.4.), um 18.16 Uhr auf der Löhner Straße in Richtung Herford als ihm ein vor ihm fahrender Seat auffiel. Das Auto kam mehrmals nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr den dortigen Grünstreifen. Im weiteren Verlauf der Fahrt fuhr der Fahrer wiederholt auf die Gegenfahrbahn und hatte augenscheinlich Mühe, bei einer Geschwindigkeit von teils über 100 km/h seine Fahrspur zu halten. Der Zeuge informierte daraufhin die Polizei. Erst in der Memelstraße hielt der Seat an und der Fahrer, ein 45-jähriger Herforder, verließ das Fahrzeug und versuchte, zu Fuß den Ort zu verlassen. Dort trafen allerdings direkt die hinzugerufenen Polizeibeamten auf den Mann und konnten sogleich Alkohol in der Atemluft feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte sehr deutlich, dass der Herforder Alkohol konsumiert haben muss. Zur Entnahme einer Blutprobe wurde der Mann auf die Wache Herford gebracht, wo auch der Führerschein sichergestellt wurde. Das Fahren fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge wurde ihm untersagt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann die Polizeiwache Herford verlassen.

