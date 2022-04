Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Automat aufgebrochen - Unbekannte entwenden Zigaretten und Bargeld

Kirchlengern (ots)

(jd) Ein Zeuge bemerkte am Samstag (9.4.), gegen 14.56 Uhr, dass ein Zigarettenautomat an der Stiftstraße geöffnet war. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der oder die bisher unbekannten Täter augenscheinlich die Elektronik des Automaten angegangen sind und dann gewaltsam die Front des Automaten aufbrachen. Sodann entwendeten Zigaretten und Bargeld in Höhe von über 2000 Euro. Mutmaßlich haben die Unbekannten im Vorfeld der Tat eine Straßenlaterne, die sich in unmittelbarer Nähe des Automaten befindet, von der Stromversorgung getrennt, um den Zigarettenautomaten im Schutz der Dunkelheit angehen zu können. Die Polizei bittet Zeugen, die am Wochenende im Bereich der Stiftstraße etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell