Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Schulgebäude mit Graffitis beschmiert - Zeugen gesucht

Herford (ots)

(jd) Als die Hausmeister einer Schule an der Schulstraße in Herford gestern (11.4.), um 6.00 Uhr ihren Dienst antraten, bemerkten sie eine Sachbeschädigung an dem Gebäude: Unbekannte haben im Verlauf des Wochenendes mehrere Graffitis an dem Gebäude aufgesprüht. Insgesamt sieben Fenster, eine Tür und auch Wände wurden auf diese Weise beschmiert. Der Schaden liegt im oberen dreistelligen Bereich. Unter anderem sprühten die bisher Unbekannten die Tags "GS", "SGGE" und "GSS" auf. Die Polizei bittet Zeugen, die zwischen Freitag, 15.00 Uhr und Montag, 6.00 Uhr in Herford-Elverdissen etwas beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

