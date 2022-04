Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Tankstelle ein - Zigaretten und Bargeld entwendet

Herford (ots)

(jd) Unbekannte sind in eine Tankstelle an der Elverdisser Straße eingedrungen. Gegen 6.50 Uhr bemerkte der Eigentümer der Tankstelle gestern (11.4.) zunächst massive Beschädigungen an der Außenwand: Mehrere Glasbausteine waren offensichtlich mit Gewalt aus der Wand gebrochen worden. Im Inneren des Verkaufsraums durchwühlten der oder die derzeit noch unbekannten Täter augenscheinlich den Bereich hinter dem Verkaufstresen auf der Suche nach Beute. Insgesamt nahmen sie Bargeld in Höhe eines kleineren dreistelligen Betrags sowie Zigaretten im Wert von über 14.000 Euro mit. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die zwischen Sonntag, 14.00 Uhr und Montag Morgen etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell