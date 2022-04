POL-HF: Auto überschlägt sich - Fahrerin fährt unter Alkoholeinfluss

Vlotho (ots) - (um) Die Polizei ermittelt in einem Vorgang, der sich bei einer Firma in Exter am gestrigen Tage ereignete. Am Vortage (06.04.) hatte ein Mann an dem Betrieb vorgesprochen und mitgeteilt, dass dessen "Bautrupp" Teerarbeiten in der Industriestraße in Exter ausführte und dabei Asphalt übrig sei, mit dem er den Hof der Firma herrichten könnte. Am darauf ...

mehr