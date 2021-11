Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Wohnhaus

Frankenthal (ots)

Unbekannte brachen am Donnerstag (11.11.2021), zwischen 16.30 Uhr und 20 Uhr, in ein Wohnhaus in der Anselm-Feuerbach-Straße in Frankenthal ein. Hierbei wurde das Wohnhaus komplett durchwühlt. Ob Gegenstände aus den Innern gestohlen wurden, wird derzeit noch ermittelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell