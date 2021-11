Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand einer Dachgeschosswohnung

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (10.11.20219) um 16:41 Uhr brach aus noch unbekannter Ursache ein Feuer in einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Luitpoldstraße aus. Die Feuerwehr Ludwigshafen bekam das Feuer schnell unter Kontrolle und löschte den Brand. Die Bewohner des Hauses konnten rechtzeitig das Gebäude verlassen. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

