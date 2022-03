POL-BO: Schwerpunkteinsatz in Herne: Bekämpfung von Fahrradunfällen

Bochum (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Kindern kam es am Donnerstagabend, 24. März, in der Bochumer Innenstadt. Gegen 20.30 Uhr war eine 37-jährige Autofahrerin aus Bochum gemeinsam mit ihren zwei Kindern (3 Jahre; 9 Monate) auf dem Ostring in Richtung Nordring unterwegs. Nach bisherigem Ermittlungsstand verlor sie in Höhe des ...

