POL-BO: "Wohnungs-Einbruchs-Radar" - das Polizeipräsidium Bochum informiert wieder über die Verteilung der Wohnungseinbrüche

Bochum (ots) - In Bochum-Langendreer kam es am Donnerstagnachmittag, 24. März, zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der eine E-Roller-Fahrerin verletzt wurde. Nach bisherigem Stand war eine 40-jährige Bochumerin mit ihrem E-Roller gegen 16.20 Uhr auf der Alten Bahnhofstraße in Richtung Unterstraße unterwegs. Als sie an der Kreuzung Alte Bahnhofstraße / Unterstraße ...

mehr