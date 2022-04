Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Kindergarten - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Aufmerksame Zeugen bemerkten gestern (11.4.), um 21.40 Uhr Taschenlampenlicht aus dem Gebäude eines Kindergartens am Wüstener Weg. Als die Zeugen nach dem Rechten sehen wollten, trafen sie ganz in der Nähe auf eine Gruppe Jugendlicher, die sich zügig in Richtung Innenstadt entfernte. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten am Kindergarten fest, dass das dortige Vorhängeschloss sowie eine externe Türverrieglung aufgebrochen wurden. Im Inneren haben der oder die unbekannten Täter augenscheinlich die Habseligkeiten durchwühlt - ob und wenn ja, was entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Ebenso inwieweit die angetroffene Gruppe mit dem Einbruch in Verbindung steht. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Weitere Zeugen, die Angaben zu der besagten Gruppe machen können oder am Montag Abend etwas Verdächtiges in der Nähe des Kindergartens beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 bei der Polizei Herford zu melden.

