Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, K 649, zwischen Ahlshausen und Rittierode, Dienstag, 27.07.21, 18.00 Uhr

EUINBECK (schw) - Am Dienstag, 27.07.21, gegen 18.00 Uhr befuhr ein 24-jähriger Einbecker mit seinem Pkw VW die KK 649 aus Richtung Ahlshausen kommend in Richtung Rittierode. In einem Kurvenbereich fuhr er mit seinem Pkw nicht möglichst weit rechts, so dass es zu einer Berührung mit dem entgegenkommenden Pkw Renault eines 52-jährigen Einbeckers kam. An beiden Kraftfahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von insgesamt 8000,- EUR

