Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressemeldungen Kreis Soest

Kreis Soest (ots)

Welver-Dinker - Kradfahrer verunfallt Am Freitagnachmittag, gegen 17.25 Uhr befuhr ein 28 Jähriger aus Münster mit seinem Krad der Marke Honda den Hellweg in Richtung Dinker. Er beabsichtigte eine vor ihm fahrende Fahrzeugkolonne zu überholen. Während des Überholvorgangs scherte aus der Fahrzeugkolonne ein 57 Jähriger aus Hamm mit seinem Pkw der Marke VW Caddy aus, um ebenfalls die vor ihm fahrenden Fahrzeuge zu überholen. Dabei übersah er das Krad. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Kradfahrer wurde samt seinem Krad in den angrenzenden Graben katapultiert. Dabei zog er sich Verletzungen zu, die vor Ort vom Rettungsdienst versorgt wurden. Im Anschluss wurde er mit dem Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. (AG)

Welver - Verkehrsunfall auf nasser Fahrbahn - Zwei leichtverletzte Personen

Zwei junge Männer sind bei einem Verkehrsunfall am Samstag, den 03.10.2020 auf nasser Fahrbahn leicht verletzt worden. Ein 25-jähriger Fahrer aus Hamm fuhr mit seinem Citroen gegen 15.30 Uhr auf der Straße Im Loh in Richtung Nateln. In einer Rechtskurve verlor er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete im Graben. Er selbst und sein 23-jähriger Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. Das Fahrzeug war anschließend so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. (Rö)

