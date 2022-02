Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Nordenham +++ Korrektur

Am Dienstag, 15. Februar 2022, ereignete sich gegen 16:50 Uhr ein Verkehrsunfall an der Straße "An der Sielbrücke" in Nordenham.

Ein 85-Jähriger aus Nordenham befuhr mit seinem Mercedes den Parkplatz eines Baumarktes in der Straße "An der Sielbrücke". Dabei stieß er gegen einen ordnungsgemäß abgeparkten VW. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Eine Zeugin beobachtete den Unfall jedoch und informierte die Polizei.

An dem Pkw des 85-jährigen Unfallverursachers stellten die Beamten daraufhin passende Unfallschäden fest. Die Höhe der an den Fahrzeugen entstandenen Sachschäden wurde auf etwa 1.600 Euro geschätzt.

Gegen den Nordenhamer wurde ein Straf- sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

