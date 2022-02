Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Weitere Sachbeschädigungen von Glasscheiben in Nordenham +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In den vergangenen Tagen wurden erneut beschädigte Fensterscheiben in Nordenham festgestellt.

Betroffen waren dabei die Schaufensterscheibe eines Imbisses und ein Fenster von einem Redaktionsgebäude, beide ansässig in der Bahnhofstraße in Nordenham. Die Beschädigung an dem Imbiss wurde am vergangenen Sonntag und die an dem Redaktionsgebäude am Dienstag festgestellt.

Die entstandenen Sachschäden belaufen sich insgesamt auf etwa 2.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Tatzusammenhänge zu den in jüngster Vergangenheit ereigneten Sachbeschädigungen von Glasscheiben, insbesondere an Bushaltestellen, werden geprüft und werden nach jetzigem Ermittlungsstand als wahrscheinlich angesehen.

Mögliche Zeugen oder Personen, die Hinweise auf die bislang unbekannten Täter*innen geben können, werden eindringlich gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell