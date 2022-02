Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand in einer Küche eines Mehrfamilienhauses im Stadtgebiet

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 15. Februar 2022, ereignete sich gegen 20:15 Uhr ein Küchenbrand in der Langen Straße in Delmenhorst.

Ein 22-Jähriger frittierte Essen auf einem Herd und verließ seine Wohnung. Währenddessen entzündete sich das Essen und Hausbewohner des Mehrfamilienhauses wurden durch ausgelöste Rauchmelder auf den Brand aufmerksam.

Einsatzkräfte evakuierten die Bewohner des Stockwerkes. Kräfte der Berufsfeuerwehr Delmenhorst sowie der Freiwilligen Feuerwehr Delmenhorst-Stadt löschten den Brand zügig, sodass kein Gebäudeschaden entstand. Aufgrund der entstandenen Verrußungen ist die Wohnung derzeit jedoch unbewohnbar.

Der entstandene Gesamtschaden ist aktuell unbekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell