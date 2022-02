Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall in Bookholzberg leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 15. Februar 2022, wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall an der Stedinger Straße in Ganderkesee, Bookholzberg, leicht verletzt.

Gegen 7:15 Uhr befuhr eine 59-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Ganderkesee die Stedinger Straße und beabsichtigte nach links auf einen Parkplatz eines Einkaufsmarktes abzubiegen. Dabei übersah sie eine 14-jährige Fahrradfahrerin, ebenfalls aus der Gemeinde Ganderkesee, die den Radweg auf der falschen Straßenseite befuhr.

Durch den darauffolgenden Zusammenstoß kam die 14-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstanden lediglich geringe Sachschäden.

Gegen beide Unfallbeteiligten wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie gegen die Pkw-Fahrerin ein Strafverfahren, aufgrund der fahrlässigen Körperverletzung, eingeleitet.

