Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Mülltonnenbrand in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 15. Februar 2022, meldeten Anwohner gegen 23:35 Uhr einen Brand in einem Garten in der Straße "Heidloge" in Wildeshausen.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte brennende Mülltonnen fest. Das Feuer griff bereits auf in der Nähe befindliche Zaunelemente sowie auf eine Gartenfläche über.

Durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wildeshausen sowie den Einsatz von Feuerlöschern seitens der eingesetzten Polizeibeamten konnte ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindert und der Brand schlussendlich gelöscht werden.

Es entstanden Sachschäden in einer Höhe von rund 2.500 Euro. Zwei Mülltonnen, etwa fünf Zaunelemente sowie eine Außenjalousie an dem auf dem Grundstück befindlichen Haus wurden beschädigt.

Brandursächlich war mutmaßlich zuvor falsch entsorgte Asche in eine der Mülltonnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell