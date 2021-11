Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 25-jährigen Letten am Bahnhof Emmerich

Kleve - Emmerich (ots)

Am Freitagabend, 5. November 2021 um 19:30 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei am Bahnhof Emmerich einen 25-jährigen Letten. Bei der Personalienüberprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft in Oldenburg den Mann mit einem Haftbefehl wegen Betrug suchte. Hiernach musste er noch eine Geldstrafe in Höhe von 1200 EUR bezahlen oder einen 40-tägig Haftstrafe verbüßen. Der Lette wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion in Kleve gebracht. Darüber hinaus fanden die Beamten bei der Durchsuchung in der Unterwäsche noch eine geringe Menge Marihuana. Da der Mann die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung der Haftstrafe am Samstagmorgen in das Gefängnis in Kleve eingeliefert.

