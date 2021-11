Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannte schlägt und tritt 81-Jährige - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Dortmund (ots)

Samstagnachmittag (06. November) griff eine Unbekannte am Dortmunder Hauptbahnhof eine 81-Jährige unvermittelt an und trat diese mehrfach mit dem Fuß. Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen.

Eine Deutsche saß gegen 17 Uhr auf einer Sitzbank an einem Bahnsteig im Dortmunder Hauptbahnhof, als ihr eine Unbekannte unvermittelt eine Ohrfeige ins Gesicht versetzt haben soll. Durch den Schlag sackte die 81-Jährige zu Boden, wo sie mehrfach in den Körper getreten wurde.

Vor Ort befindliche Reisende halfen der Geschädigten auf, konnten die unbekannte Frau jedoch nicht an der Flucht hindern.

Die eingesetzten Bundespolizisten boten der aufgewühlten Hannoveranerin die medizinische Versorgung durch einen Rettungswagen an, diese lehnte die Frau jedoch ab. Die Deutsche gab an, sich zu Hause in ärztliche Behandlung geben zu wollen.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein und bittet Zeugen um Hinweise. Wer kann Angaben zur Tatverdächtigen machen?

Die Tat ereignete sich am gestrigen Nachmittag zwischen 16:40 Uhr und 17:00 Uhr am Bahnsteig 8 im Dortmunder Hauptbahnhof.

Die Unbekannte trug eine schwarze Jacke und ist schwarzhaarig.

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen. *RO

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell