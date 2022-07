POL-LIP: Detmold. Graffiti an der Kirchentür.

Lippe (ots) - Unbekannte Einbrecher versuchten zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (06.07.2022 - 07.07.2022) in die Büroräume eines Pflegedienstes in der Von-Cölln-Straße einzusteigen. Sie hebelten an einem Fenster, welches den Versuchen jedoch standhielt. Ein Zeuge wachte gegen 02:00 Uhr auf, da er Geräusche hörte. Er beobachtete zwei Personen vor den Büroräumen und sprach sie an. Die Täter flüchteten ...

