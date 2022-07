Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbrecher in Einfamilienhaus überrascht.

Lippe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (06.07.2022 - 07.07.2022) drangen zwei bislang unbekannte Täter gegen 04:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Bielefelder Straße ein. Die Bewohner wurden durch Geräusche auf die Einbrecher aufmerksam und schalteten das Licht ein. Die überraschten Täter ergriffen sofort die Flucht aus dem Haus. Anschließend fuhren sie auf einem Kleinkraftrad (Roller) in unbekannte Richtung davon. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090 entgegen.

