Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit verletzter Person

Suhl (ots)

Ein 82-Jähriger befuhr Freitagvormittag einen Schotterweg am Lautenberg in Suhl. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Senior mit seinem Skoda von diesem Weg ab und überschlug sich. Der Wagen kam auf der Seite zum Liegen. Die Kameraden der Feuerwehr musste den Fahrer in der weiteren Folge aus dem Wagen befreien. Mit leichten Verletzungen kam dieser anschließend ins naheliegende Krankenhaus. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Unfallwagen.

