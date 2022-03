LPI-SHL: Haftbefehl erlassen

Barchfeld (ots) - Ein 19-jähriger Radfahrer befuhr Donnerstagabend die Straße "Oberer Bahndamm" in Barchfeld. Dort stieß er aus Unachtsamkeit gegen einen geparkten Audi, schleuderte vom Rad und prallte mit seinem Kopf in die Heckscheibe des Autos. Der junge Mann verletzte sich leicht und verursachte einen Sachschaden von ca. 3.000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle ...

