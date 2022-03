Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrüger scheiterten

Bad Salzungen (ots)

Ein Mann aus Bad Salzungen erhielt am Donnerstag eine Nachricht auf seinem Smartphone. In dieser schrieb seine angebliche Tochter, dass ihr reguläres Telefon kaputt sei und sie aus diesem Grund von einer anderen Nummer aus schreiben müsse. In der nächsten Nachricht schrieb sie ihm, dass sie große Probleme hätte und dringend seine Hilfe bräuchte. Der Mann reagierte richtig und kontaktierte seinen Schwiegersohn und seine Tochter unter den ihm bekannten Telefonnummern. Schnell war klar, dass Betrüger ihr Glück versuchten, aber durch das umsichtige Handeln des Mannes scheiterten. Bleiben auch Sie so aufmerksam und lassen Sie sich nicht an der Nase herumführen. Übergeben oder überweisen Sie nie Geld an Ihnen unbekannte Personen. Informieren Sie die Polizei.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell