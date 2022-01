Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jacke gestohlen

Nordhausen (ots)

Beim Skaten auf dem Parkplatz der Sparkasse am Kornmarkt ließ am Mittwochnachmittag ein 19-jähriger seine Jacke mit persönlichen Dokumenten unbeaufsichtigt liegen. Diesen Umstand nutzte offensichtlich ein Dieb und nahm die schwarze Winterjacke der Marke Dickies an sich. Neben den Dokumenten befanden sich ein Schlüssel und Kopfhörer in der Jacke. Der Schaden wird auf ca. 320 Euro geschätzt. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell