Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Verletzte nach Feuerwehreinsatz

Bad Frankenhausen (ots)

Zwei Menschen, darunter ein Feuerwehrmann, wurden am Mittwochmittag nach einer Verpuffung im Keller eines Einfamilienhauses in der Minna-Hankel-Straße, verletzt. Als die Rettungskräfte gegen 11 Uhr am Haus ankamen, hatte sich die 77-jährige Bewohnerin bereits selbstständig ins Freie retten können. Ihr 76-jähriger Mann aber hielt sich noch im Keller auf und konnte diesen nicht selbstständig verlassen. Nach einer knappen halben Stunde gelang es den Kameraden der Feuerwehr den Rentner aus dem Keller zu befreien. Er wurde mit einer Rauchgasvergiftung, schwer verletzt, ins Krankenhaus gebracht. Seine Frau konnte das Krankenhaus nach einer Untersuchung, unverletzt wieder verlassen. Bei dem Rettungseinsatz erlitt auch ein Feuerwehrmann eine Rauchgasvergiftung und kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Noch ist unklar, was zur Verpuffung führte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Rußschaden wird auf ca. 20000 Euro geschätzt.

