Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall auf Kreuzung, Zeugen gesucht

Nordhausen (ots)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall sucht die Polizei in Nordhausen. Am Dienstag, gegen 16.25 Uhr, stießen zwei Autos auf der Kreuzung Freiherr-vom-Stein-Straße, Oskar-Cohn-Straße zusammen. Eine Autofahrerin befuhr mit ihrem Hyundai die Freiherr-vom-Stein-Straße in Richtung Grimmelallee. Als sie die Kreuzung passierte, kam es zum Zusammenstoß mit einem weißen Kastenwagen, der die Kreuzung aus Richtung Bochumer Straße befuhr. Die Fahrerin des Hyundai wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Hergang, insbesondere zur Ampelschaltung, machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen. Der Hyundai musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr rückte an, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden.

