Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisiert hinterm Lenkrad

Nordhausen (ots)

Mit über 1,4 Promille Atemalkohol befuhr am Dienstagabend ein 40-jähriger Autofahrer mit seinem Mercedes die Rautenstraße in Richtung Kino. Vor dem Kino hielt er am rechten Straßenrand. Dabei touchierte der Fahrer leicht einen vor ihm parkenden BMW. Der Mann stieg aus und wurde von den zufällig vorbeifahrenden Polizisten kontrolliert. Dabei stellten die Beamten die Alkoholisierung fest. Der Mann musste mit zur Blutentnahme. Den Führerschein stellten die Polizisten sicher. Am BMW war kein Schaden entstanden.

