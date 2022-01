Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vandalismus auf dem ehemaligen Ostbahnhof

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Die Polizei in Heiligenstadt sucht Zeugen zu einer erneuten Sachbeschädigung auf dem Gelände des ehemaligen Bahnhofs, Ostbahnhof. Zwischen Samstag, 22. und Sonntag, 23. Januar beschmierten Unbekannte mehrere Waggons mit Graffiti. Sie hinterließen verschiedene Schriftzüge. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, zu melden. Erst in der ersten Januarwoche hausten Vandalen auf dem ehemaligen Bahngelände, dass vom Eisenbahnverein Heiligenstadt betrieben wird.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell