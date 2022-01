Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer erkennt sein Rad?

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Nordhausen (ots)

Am Sonntag, 16. Januar, stellten Polizisten in der Bochumer Straße zwei Fahrräder sicher. Bislang konnte die Herkunft der Räder nicht geklärt werden. Der Nutzer der Räder konnte keinen Eigentumsnachweis erbringen. Gegen ihn wird wegen des Verdachtes des Diebstahls und Hehlerei ermittelt. Wer sein Rad erkennt, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell