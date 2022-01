Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto mit Steinem beschädigt

Mühlhausen (ots)

Am Montagabend, gegen 20.50 Uhr, beobachteten Zeugen einen bislang unbekannten Mann, der auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes Hinter der Harwand ein Auto beschädigte. Die alarmierten Polizisten entdeckten wenig später einen Skoda Octavia, der Schäden an der Motorhaube, dem Dach und am Heck aufwies. Offensichtlich hatte der Täter mehrere Steine auf das Auto geworfen. Noch vor Eintreffen der Polizei war er geflüchtet. Der Mann soll ca. 55 Jahre alt gewesen sein, war kräftig und mit einer dunklen Jacke, einer Jeanshose und Basecape bekleidet. Er hatte ein grünes Damenfahrrad bei sich. Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Täter nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, entgegen.

