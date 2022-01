Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann von Fahrrad gestoßen, die Polizei sucht Zeugen

Sondershausen (ots)

Zu einer vermeintlichen Schlägerei wurde die Polizei am Montagnachmittag in Sondershausen gerufen. Mehrere Personen sollten sich in der Lohstraße vor dem Eingang des Einkaufszentrums prügeln. Vor Ort stellte sich die Situation derart dar, dass eine junge Frau mit Kinderwagen von einem herumschreienden Mann sich belästigt fühlte. Ein 30-jähriger Mann schritt ein und stieß den schreienden 44-Jährigen von seinem Fahrrad. Hierbei stürzte er gegen eine Hauswand und verletzte sich am Kopf. Er kam ins Krankenhaus. Gegen den 30-Jährigen wird wegen des Verdachtes der Körperverletzung ermittelt. Was sich genau abgespielt hat, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, zu melden.

