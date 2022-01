Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer kollidiert mit Auto

Nordhausen (ots)

Ein 41-jähriger Radfahrer stieß am Montagmorgen in der Zorgestraße mit einem Auto zusammen und verletzte sich dabei leicht. Er querte gegen 7 Uhr die Zorgestraße, als ein VW Passat aus Richtung Taschenberg, über die Hallesche Straße, geradeaus in die Zorgestraße einfuhr. Der verletzte Radfahrer wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

