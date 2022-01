Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann rastet aus und beschädigt zahlreiche Autos

Mühlhausen (ots)

Mehr als 20 geparkte Autos beschädigte am Sonntagabend ein 25-jähriger Mann in der Innenstadt von Mühlhausen. Der hinreichend Polizeibekannte konnte mit Schnittverletzungen an der Hand und betrunken angetroffen werden, nachdem sich Zeugen gegen 19 Uhr bei der Polizei meldeten. Der Mann hatte zuvor bereits in seiner Wohnung randaliert und für Lärm gesorgt. Er kam zunächst ins Krankenhaus, wo er behandelt wurde. Letztlich erfolgte eine Einlieferung in eine psychiatrische Klinik. Wie hoch der Gesamtschaden an den Fahrzeugen ist, kann noch nicht gesagt werden.

