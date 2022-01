Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann randalierend umhergezogen

Sondershausen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter zog am Samstagmorgen durch die Talstraße. Zeugen hatten gegen 4 Uhr das Treiben des Mannes bemerkt und die Polizei informiert. Einem Anwohner gelang es zunächst den Mann in einem Treppenhaus festzuhalten. Doch noch vor Eintreffen der Beamten riss sich der Unbekannte los und verschwand. Insgesamt beschädigte er mehrere geparkte Autos und versuchte in unterschiedliche Keller eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. Zuvor hielt er sich offensichtlich auch widerrechtlich auf dem Gelände des Holzlagers eines Baumarktes auf. Zur Höhe des entstandenen Schadens sind noch keine Angaben möglich. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, entgegen.

