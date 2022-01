Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: 3 Pkw auf der Suche nach Wertsachen angegriffen

Mühlhausen (ots)

Am 22.01.22 zwischen 12:30 und 14:00 Uhr mussten die Beamten der PI Unstrut- Hainich 3 Diebstähle aus abgeparkten Pkw aufnehmen. Der noch unbekannte Täter bewegte sich entlang der B249 zwischen Ortsausgang Mühlhausen und der Ortslage Eigenrieden. Zwischen der Holzecke und Peterhof hatten Spaziergänger ihre Autos im Einmündungsbereich von Waldwegen zurückgelassen. Diesen Umstand machte sich der bisher noch unbekannter Täter zu Nutze und warf mit einem Stein jeweils eine Seitenscheibe ein, um an im Innenraum abgelegte Wertsachen zu kommen. In allen 3 Fällen konnte der Täter keine nennenswerte Beute machen, dennoch blieben die Auto- Halter mit den kaputten Scheiben und dem Ärger zurück. Es wird ausdrücklich darum gebeten keine Jacken, Taschen oder sonstige Gepäckstücke in den Pkw optisch sichtbar liegen zu lassen. Die Polizei bittet außerdem um Zeugenhinweise unter der 03601/4510.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell