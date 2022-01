Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad aus Keller geklaut

Sondershausen (ots)

Am Sonntag entdeckte der Eigentümer eines Fahrrades, dass in der Bahnhofstraße, aus einem Gemeinschaftskeller ein Fahrrad gestohlen wurde. Die Eingangstür zum Hausflur brachen der oder die Täter auf. Bei dem gestohlenen Rad handelt es sich um ein weißes Mc Kenzie, Rahmengröße 28. Am Rad sind ein weißer Getränkehalter sowie eine Werkzeugtasche angebracht. Der entstandene Schaden wird auf ca. 600 Euro geschätzt.

